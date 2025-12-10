Occhieppo Superiore, l'ultimo addio a Marika Cesale Ros sarà davanti al suo adorato chiosco

L'ultimo addio a Marika Cesale Ros sarà davanti al suo adorato chiosco di via Castellazzo 55, nella sua Occhieppo Superiore. Come da sua espressa volontà e riportata dalle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, la cerimonia avrà luogo alle 15 di domani, 11 dicembre, dove si terrà la Santa Benedizione.

La donna, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 37 anni, era stata colta da un improvviso malore giovedì scorso nel corso di una passeggiata ed è morta prematuramente sabato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Stimata e apprezzata per le sue qualità umane, in tanti hanno condiviso sui social messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.