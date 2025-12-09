Dolore a Occhieppo Superiore per la morte di Marika Cesale Ros, il ricordo

Dolore, incredulità, amarezza. Sono i sentimenti che più aleggiano nella comunità di Occhieppo Superiore dopo aver appreso della tragica scomparsa di Marika Cesale Ros, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 37 anni.

La donna, colta da un improvviso malore giovedì scorso nel corso di una passeggiata, è morta sabato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Stimata e apprezzata per le sue qualità umane, aveva gestito per anni il chioschetto di prodotti alimentari dell'azienda agricola di famiglia nella zona di Castellazzo.

In tanti, nei giorni scorsi, hanno condiviso sui social messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. A ricordarla anche il sindaco Emanuele Ramella Pralungo: “Una vera tragedia che ha lasciato interdetta un'intera comunità. Marika era una donna solare e autentica, mancherà a tutto il paese. Tutti noi siamo vicini all'immenso dolore dei suoi familiari”.