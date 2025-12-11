A Occhieppo Superiore l'ultimo commosso addio a Marika Cesale Ros

Una folla commossa e silenziosa ha accompagnato l'ultimo viaggio terreno di Marika Cesale Ros, la 37enne di Occhieppo Superiore mancata prematuramente nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari.

La comunità si è stretta al dolore dei suoi familiari prendendo parte oggi pomeriggio, 11 dicembre, alla santa benedizione che si è svolta davanti al suo adorato chiosco di via Castellazzo 55.

La donna era stata colta da un improvviso malore giovedì scorso nel corso di una passeggiata ed è morta sabato all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Stimata e apprezzata per le sue qualità umane, in tanti hanno condiviso sui social messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.