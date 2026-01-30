Biella, Accademia Perosi ospita i trii Brahms e Shostakovic: timidi, tormentosi, tenaci, trascinanti

ll Trio Kobalt a Biella: Brahms e ŠostakoviÄ in dialogo

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 20:45, la Sala Concerti dell'Accademia Perosi di Biella ospita il Trio Kobalt – Irenè Fiorito (violino), Lorenzo Guida (violoncello) e Riccardo Ronda (pianoforte).

Il programma accosta due opere fondamentali: il Trio n. 1 in Si maggiore op. 8 di Johannes Brahms, nella versione definitiva del 1891, e il Trio n. 2 in Mi minore op. 67 di Dmitrij ŠostakoviÄ, composto nel 1944. Due mondi distinti, due modi di intendere la forma e la narrazione cameristica.

Da una parte, la sintesi romantica di Brahms, con il suo rigore contrappuntistico e lo sviluppo tematico organico. Dall'altra, la scrittura di ŠostakoviÄ, frammentata e visionaria, testimonianza di un'epoca di crisi. Il confronto non è solo storico, ma espressivo: un arco che va dalla tensione interiore alla memoria collettiva.

«Scegliere questi due brani è stata una sfida interpretativa», dichiarano i musicisti. «Brahms richiede un respiro ampio, ŠostakoviÄ una precisione chirurgica nel gesto e nel timbro. Sono due mondi che dialogano attraverso di noi».

Il Trio Kobalt, formatosi nel 2022 e diplomatosi all’Accademia Perosi di Biella sotto la guida del Trio di Parma, ha già ottenuto riconoscimenti in importanti competizioni internazionali. L'appuntamento biellese rappresenta un'occasione per ascoltare un ensemble italiano in rapida ascesa affrontare un repertorio esigente con coerenza e maturità espressiva.

Programma: Johannes Brahms – Trio n. 1 in Si maggiore op. 8 (versione 1891) Dmitrij ŠostakoviÄ - Trio n. 2 in Mi minore op. 67

