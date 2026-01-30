Croci in vetta nelle foto d'archivio: il Mucrone innevato

Lo scatto di Franco Bogge ritrae la cresta innevata del Monte Mucrone, un paesaggio tipicamente invernale con la croce di vetta che domina il profilo della montagna. L’immagine documenta un ambiente spoglio, modellato dalla neve e dal vento, dove il tracciato del passaggio umano resta appena visibile. La fotografia restituisce con chiarezza le condizioni tipiche dell’alta quota nella stagione fredda e richiama il valore simbolico e storico delle croci di vetta, elementi da sempre presenti nel paesaggio alpino e punto di riferimento per escursionisti e alpinisti.