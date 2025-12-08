 / EVENTI

EVENTI | 08 dicembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 5 al 7 dicembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

eventi weekend

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 5 al 7 dicembre 2025

Costume e società

Biella Coordinamento territoriale di Protezione Civile, una serata di festa per ringraziare i volontari 

Valdilana, a Crocemosso la magia del Presepe di frazione Molino incanta residenti e visitatori

Cossato celebra Santa Barbara: i volontari dei Vigili del Fuoco al centro della comunità 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato, l’appuntamento annuale con il pranzo degli auguri 

Incantevole e suggestivo, il Presepe Meccanico di Pray prende vita e conquista i visitatori 

Cronaca

Donna accusa malessere in casa, arriva l'elisoccorso ad Andorno Micca 

Biella: rubato portafoglio con 200 euro 

Sale sul tetto dell'auto e si denuda, caos in via Milano a Vigliano 

Biella, due incidenti all’alba: c'è una persona in ospedale 

Cossato, coppia di anziani derubata mentre fa la spesa 

Incidente stradale in Superstrada, è successo all'uscita di Cossato

Allarme in Valle Cervo, due persone intossicate dopo una perdita di gas in casa 

Finiti in una zona impervia e pericolosa, a Valdilana salvati due asinelli

Eventi

Festa a Valdengo: la scuola primaria accoglie Babbo Natale 

A Biella Natale in Igloo tra mattoncini lego e palline per l'albero 

A Biella riparte "Vetrine Vive" 

Natale a Cossato tra accensione dell'albero e inaugurazione della pista di pattinaggio 

Natale a Biella, l'accensione dell'albero in piazza Vittorio Veneto e gli auguri di buone feste del sindaco Olivero 

Pollici in alto a Casapinta per il Mercatino di Natale

Alpini, a Lessona votazioni per il capogruppo e messa per chi è “andato avanti”

Sport

Pallavolo, vittoria per Mercatino Franchising Biella Salussola Volley: trionfo per 3-0 contro Nuova Elva Occimiano 

Pallavolo: l'Occhieppese resiste e conquista una vittoria al Tie-Break contro San Rocco Volley Bianca 

Bocce, ori per i biellesi Gabriele Graziano e Luca Negro 

Basket femminile, un'altra vittoria: la BFB non si ferma più 

TeamVolley rimontato, a Lessona passa Rivarolo 

A Pettinengo numeri in crescita al Balcone del Biellese Trail, Minoggio e Borello sono 1° nella 21 km 

Teens Basket Biella vince a Vado, prova superlativa di De Bartolomeo

Scuola Pallavolo Biellese, terzo successo di fila: Ovada finisce al tappeto 

Al Biella Forum due giorni di grande scherma, nutrito pubblico sugli spalti e 250 atleti in pedana 

Trionfo dell'Occhieppese, l'Under 16 supera 3-0 l'Atena Volley Santhià 

Calcio, brutto stop per la Biellese: al Pozzo il Ligorna cala il poker. Vittorie per Fulgor e Ceversama 

Partita dai due volti, ko per Biella Rugby con Mogliano

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore