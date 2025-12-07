Alpini, a Lessona votazioni per il capogruppo e messa per chi è “andato avanti”

Enzo Zago è di nuovo capogruppo degli Alpini di Lessona. Si tratta del secondo mandato. Le votazioni hanno avuto luogo questa mattina, 7 dicembre. Ad affiancarlo il consiglio direttivo, riconfermato in larga misura. Due i volti nuovi: Aureliano Puce e Alessandro Rondi.

Successivamente le penne nere hanno raggiunto la chiesa di Crosa dove si sono ricordati tutti coloro che sono “andati avanti”. Ad officiare la Santa Messa il parroco, don Fulvio Dettoma. La giornata si è poi conclusa in allegria con il pranzo sociale all'insegna della convivialità.