A Biella Natale in Igloo tra mattoncini lego e palline per l'albero FOTO

La magia del Natale si accende a Biella con un'iniziativa speciale dedicata ai più piccoli. A partire da venerdì 6 dicembre e fino al 6 gennaio, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un polo di creatività e divertimento, grazie all'apertura di un incantevole stand per bambini nientemeno che dentro a un Igloo.



I giovani visitatori e le loro famiglie potranno immergersi in un ricco programma di attività pensate per stimolare l'immaginazione e celebrare lo spirito natalizio. Tra le proposte più attese, i laboratori di LEGO, dove ingegno e fantasia si uniranno per costruire mondi fantastici, e le sessioni di stampe creative, per realizzare opere d'arte uniche da portare a casa come ricordo.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e all'atmosfera più dolce del Natale, con letture di poesie e filastrocche a tema, capaci di scaldare i cuori e trasportare in un mondo di incanto. A completare l'offerta e rendere ancora più festosa l'atmosfera, si alterneranno esibizioni musicali che allieteranno le giornate con note allegre e melodie natalizie.



Un'occasione imperdibile per le famiglie biellesi e non solo, per vivere un mese di puro divertimento e magia, in un ambiente stimolante e ricco di sorprese. Lo stand sarà un punto di riferimento per l'intrattenimento dei bambini durante tutte le festività, offrendo un programma vario e coinvolgente.

Non mancate a questo appuntamento con la gioia e la creatività, per un Natale indimenticabile a Biella!