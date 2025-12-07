Partita dai due volti, ko per Biella Rugby con Mogliano

Una partita dai due volti, uno spartito tecnico che cambia radicalmente tra primo e secondo tempo. Biella esce sconfitta 29-36 dalla sfida con Mogliano, ma conquista due punti pesanti che dicono molto della qualità della reazione gialloverde nella ripresa.

L’avvio è tutto dei veneti, capaci di imporre un ritmo martellante: possesso, avanzamento, grande concretezza vicino al punto d’incontro. Mogliano è una squadra strutturata, ricca di giocatori d’esperienza ed ex nazionali, e lo dimostra subito. La formazione di Casellato colleziona cinque mete nei primi 29 minuti, portandosi sul 33-0 e strappando il punto di bonus offensivo già al 25’. Biella fatica a uscire dal proprio campo, complice una gestione scarsa dei pochi palloni disponibili e la costante pressione ospite.

La prima scossa gialloverde arriva al 39’, con la meta di Ledesma, che manda le squadre al riposo sul 5–33. Una fiammata che anticipa un secondo tempo profondamente diverso.

Nella ripresa Biella cambia passo: più possesso, più concretezza, più fiducia. La squadra sale di colpi in mischia ordinata e trova metri preziosi con un gioco più diretto. Le mete di Nastaro al 46’, di Wentzel, prima marcatura quest’anno, al 50’ e di Foglio Bonda al 65’ riaprono prepotentemente la contesa, riportando Biella fino al 26–33. Mogliano risponde con un piazzato di Benvenuti (26–36), ma il finale è tutto biellese. All’80’, da una punizione in attacco, Wentzel non sbaglia e riporta i suoi nuovamente sotto al break: 29–36.

Una rimonta orgogliosa, costruita su carattere, profondità di rosa e una gestione del ritmo totalmente diversa da quella della prima frazione. Mogliano porta a casa i cinque punti, Biella ne guadagna due che valgono anche come segnale di maturità.

Abbastanza soddisfatto coach Alberto Benettin: “Siamo partiti davvero male. Mogliano ha dimostrato grandi qualità che, a mio avviso, non rispecchiano il loro posto in classifica: oggi hanno mostrato davvero tanto valore. Ci hanno messo molto sotto, ma anche noi siamo entrati in campo più lenti del solito. Li abbiamo guardati giocare troppo, o forse siamo stati noi a giocare troppo poco. Grazie al nostro pubblico, che continua a sostenerci numeroso nonostante le molte mete che concediamo ogni domenica, siamo riusciti a caricarci e a ripartire nella ripresa. Amo essere sincero, e per questo devo riconoscere che qualche infortunio tra i ‘big’ di Mogliano ci ha dato una mano: siamo rientrati in partita e nel finale l’abbiamo quasi riportata a casa. Usciamo con due punti che, per come sono andati complessivamente gli ottanta minuti, vanno più che bene. Nessuno dei nostri giocatori è spiccato sugli altri, ma ho visto molti interpretare bene il proprio ruolo. Voglio citare solo Gianni Loretti che, al rientro da un lungo infortunio, si è fatto notare”.

BIE-MOG Biella Rugby v Mogliano Veneto Rugby 29–36 (5-33)

Marcatori. p.t. 2’ m. Tizzano tr. Benvenuti (0-7), 5’ m. Tizzano tr. Benvenuti (0-14), 13’ m. Ferraro tr. Benvenuti (0-21), 25’ m. Carraro n.t. (0-26), 29’ m. Ferraro tr. Benvenuti (0-33), 39’ m. Ledesma n.t. (5-33); s.t. 46’ m. Nastaro tr. Wentzel (12-33), 50’ m. Wentzel tr. Wentzel (19-33), 65’ meta Foglio Bonda tr. Wentzel (26-33), 73’ c.p. Benvenuti (26-36), 80’ c.p. Wentzel (29-36)

Biella Rugby: Ghelli; Morel (30’-38’ Vecchia), Foglio Bonda, Cruciani, Nastaro; Wentzel, Dabalà (66’ Besso); Gonella (47’ Barilli), De Biaggio, Zucconi; G. Loretti (66’ , L. Loretti), Eschoyez (66’ Mondin); Leuila (69’ Vecchia), Ledesma (71’ Casiraghi), De Lise (cap.) (47’ Maina). Non entrato: Dapavo

All. Benettin

Mogliano Veneto Rugby: Padovani (13’ Sarto) (52’ Andretti); Schiabel, F. Drago, Zanatta, Vanzella (76’ Semenzato); Benvenuti, Tizzano; Casartelli (63’ Pettinelli), Pontarini, Finotto (cap.); Carraro, Midena (66’ Brevigliero); Genovese (51’ Lipera), Ferraro (41’ Bonan), Gentile (51’ Borean).

All. Casellato

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Francesco Meschini (Milano) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Filippo Bertelli (Brescia)

Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 4/5; Benvenuti (Mogliano Veneto Rugby) 5/6

Cartellini: 27’ cartellino giallo a Leuila (Biella Rugby), 63’ cartellino giallo a Andretti (Mogliano Veneto)

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 10°, presenti allo stadio circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 2, (Mogliano Veneto Rugby) 5

Simecom Player of the Match: Cristiano Tizzano (Mogliano Veneto Rugby)