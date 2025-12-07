 / EVENTI

EVENTI | 07 dicembre 2025, 07:40

A Biella torna la Marcia della Pace

Sarà il 31 dicembre

Torna anche questo anno il 31 dicembre la tradizionale Marcia della Pace da Biella a Oropa meditando sul messaggio del Papa. 

Il percorso dei partecipanti partirà da Via Duomo e imboccherà Via Italia (da via Duomo a via Scaglia), Via Scaglia, Piazza Battiani, via Ramella Germanin, Via Cavour (da via Ramella Germanin a via Santuario d’Oropa), Via Santuario d’Oropa (Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro e via Santuario d’Oropa.

La Marcia della Pace è un’occasione concreta per riflettere e guardare al futuro con speranza e responsabilità, ascoltando le parole di Papa Francesco.

s.zo.

