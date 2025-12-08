Attenti alla nuova truffa, sms sospetti e profili falsi con foto di dirigenti Polizia: ecco di cosa si tratta

i affinano sempre di più le tecniche di raggiro dei soliti malintenzionati a danno dei cittadini. L'ultimo caso è stato segnalato dalla Polizia di Stato sul proprio sito web: nelle scorse settimane, infatti, molte persone hanno ricevuto sms, apparentemente inviati dal proprio istituto bancario, che segnalano presunti problemi al conto corrente. Spesso, subito dopo, segue la telefonata su Whatsapp da parte di un numero sconosciuto, il cui profilo mostra l’immagine istituzionale di noti dirigenti della Polizia di Stato.

“La novità della truffa è proprio questa – si legge nella nota - I criminali usano la foto del dirigente per apparire credibili e autorevoli nel momento in cui si presentano ai propri interlocutori e per convincerli a mettere al sicuro i propri risparmi seguendo le istruzioni ricevute. Di solito i truffatori chiedono di effettuare bonifici verso conti fraudolenti oppure di fornire credenziali, codici dispositivi e otp. Attenzione: si tratta di una truffa! Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini tramite Whatsapp, sms o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente, né richiedono credenziali, dati personali o informazioni finanziarie”.

Da qui la Polizia invita gli utenti “in caso di ricezione di messaggi sospetti, a non rispondere e non aprire eventuali link; in caso di dubbi rivolgersi alla propria banca utilizzando esclusivamente i canali ufficiali e segnare subito l’accaduto alla Polizia postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di PS online”.