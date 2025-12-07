Allarme in Valle Cervo, due persone intossicate dopo una perdita di gas in casa

Intervento dei Vigili del Fuoco a Sagliano Micca per una fuga di gas avvenuta all'interno di un'abitazione. Stando alle prime informazioni raccolte, due persone sarebbero rimaste intossicate.
L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza ai residenti, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme ai tecnici preposti. Non sono note, al momento, le condizioni di salute degli abitanti del piccolo paese della Valle Cervo.