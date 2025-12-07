 / CRONACA

CRONACA | 07 dicembre 2025, 15:20

Allarme in Valle Cervo, due persone intossicate dopo una perdita di gas in casa

Sul posto il 118 per l'assistenza, assieme ai Vigili del Fuoco e ai tecnici preposti.

allarme valle cervo

Allarme in Valle Cervo, due persone intossicate dopo una perdita di gas in casa (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Sagliano Micca per una fuga di gas avvenuta all'interno di un'abitazione. Stando alle prime informazioni raccolte, due persone sarebbero rimaste intossicate.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza ai residenti, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme ai tecnici preposti. Non sono note, al momento, le condizioni di salute degli abitanti del piccolo paese della Valle Cervo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore