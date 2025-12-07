 / Biella

Biella | 07 dicembre 2025, 17:47

Associazione Nazionale della Polizia di Stato, l’appuntamento annuale con il pranzo degli auguri FOTO

Tra sorrisi, strette di mano e auguri sinceri, ieri si è svolto il tradizionale pranzo degli auguri dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Biella, un appuntamento ormai consolidato nel calendario sociale della città.

Soci, familiari e amici si sono ritrovati attorno ai tavoli per condividere non solo un pasto, ma anche storie, ricordi e progetti futuri. L’incontro è stato l’occasione per rafforzare lo spirito di comunità che da sempre caratterizza l’associazione, impegnata nel promuovere i valori di legalità, solidarietà e sostegno reciproco.

Durante il pranzo non sono mancati i momenti di convivialità, tra brindisi, scambio di auguri e la celebrazione dei risultati raggiunti nell’anno, con il caloroso ringraziamento ai soci che con il loro impegno quotidiano sostengono l’attività della sezione biellese. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla partecipazione di amici e rappresentanti delle istituzioni locali, testimoni della vicinanza e del legame tra la Polizia e il territorio.

Un appuntamento, dunque, che va oltre la semplice tradizione: è un momento di unità, amicizia e gratitudine, in cui la sezione di Biella ribadisce il proprio ruolo come punto di riferimento sociale e culturale per la comunità.

redazione c

