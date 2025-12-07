Cossato celebra Santa Barbara: i volontari dei Vigili del Fuoco al centro della comunità FOTO e VIDEO

Oggi, 7 dicembre, hanno preso il via i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, presso la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Cossato.

La cerimonia è iniziata con il saluto del capo distaccamento, Alessandro Corrias, che ha dato il benvenuto ai presenti, tra cui autorità locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e dei gruppi del soccorso del territorio. Sono poi intervenuti il vice comandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Maniscalco, e il sindaco di Cossato, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari nei comuni di competenza, evidenziando anche l’inizio di un coinvolgimento economico da parte dei comuni che beneficiano degli interventi di emergenza.

L’occasione è stata inoltre utile per presentare i nuovi volontari entrati a far parte della squadra e per celebrare il passaggio a effettivi di due ragazzi che hanno servito per anni all’interno della grande “famiglia” dei Vigili del Fuoco di Cossato.

La giornata si è conclusa con lo spostamento di mezzi e persone in chiesa per la messa e la benedizione dei mezzi, un momento di fede e comunità che ha suggellato i festeggiamenti in onore della protettrice dei pompieri.

Nell'Omelia, Don Fulvio che ha celebrato la Messa ha così commentato: "Cari Vigili del Fuoco: questo è il vostro impegno verso gli altri. Essere portatori di giustizia e di pace. Quella pace che si manifesta nella vicinanza, nella prossimità con chi ha sofferenza, con chi vive l’emergenza. L’emergenza del vostro operare nasce anche per questo: comprendere, progettare, vedere dove Dio entra specialmente nel momento dell’intervento.