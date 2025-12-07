Alunni di Cerrione in Germania tra cultura, storia, amicizia e sport FOTO

Cultura, storia, amicizia e sport sono stati i temi principali che hanno vissuto i 23 ragazzi di terza media di Cerrione durante i 4 giorni della gita in Germania. Erano accompagnati dalle docenti Curzio e Ferrari, con il sindaco Chiarletti e la vice Zerbola e la presidente del comitato di gemellaggio.

Tappa a Salisburgo, città nota per aver dato i natali a Mozart, con notevoli monumenti e palazzi di epoca barocca. È poi seguita la visita al campo di concentramento di Mauthausen. Attenti a ciò che la guida raccontava, gli alunni erano visibilmente emozionati tanto da ricevere un pubblico elogio. Poi la comitiva ha raggiunto Pielenhofen, paese gemellato con Cerrione, dove si sono avvertiti profondi sentimenti come l'amicizia e l'accoglienza, prima del viaggio verso Ratisbona, con visita ai mercatini di Natale.

Infine, trasferimento a Monaco con giro all'Allianz Arena, stadio del Bayern Monaco, con entrata nel museo e sul rettangolo di gioco con l'inno della squadra tedesca. A detta di tutti, quattro giorni da ricordare a lungo all'insegna della convivialità e dell'amicizia.