Finiti in una zona impervia e pericolosa, a Valdilana salvati due asinelli (foto di repertorio)

Sono stati tratti in salvo nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre, i due asinelli che, nelle scorse ore, erano finiti in una zona impervia e pericolosa del comune di Valdilana, a pochi chilometri di distanza da Bielmonte.

Entrambi gli animali si erano allontanati da un alpeggio della zona. In campo, oltre alle squadre di terra dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, anche l'elicottero Drago per le operazioni di recupero. Presente anche il veterinario impegnato a valutare e stabilire lo stato di salute degli asini.