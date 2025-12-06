Natale a Cossato tra accensione dell'albero e inaugurazione della pista di pattinaggio FOTO e VIDEO

Da oggi anche a Cossato l'atmosfera che si respira è sempre più natalizia: nel pomeriggio di oggi sabato 6 dicembre si è esibito in piazza della Chiesa il Coro Incanto Tra Le Note dell'Istituto Comprensivo di Cossato, diretto dalla professoressa Simona Riussi, mentre alle 17 c'è stata la cerimonia di accensione delle luci di Natale, con un bicchiere di cioccolata calda o vin brulé offerti dagli Alpini.

La festa è poi proseguita con un altro appuntamento altrettanto importante: alle 18, in piazza Tempia c'è stata l'inaugurazione della pista di pattinaggio con l'esibizione di Isabel Falcetto.

Il 13 dicembre è prevista la Casetta delle fiabe in piazza Chiesa con letture e iniziative promosse dalla Biblioteca, il Concerto di Natale nella chiesa della Speranza, mentre 19 dicembre al teatro ci sarà il saggio degli alunni delle scuole. Il 20 dicembre è in programma la Babbo Run e alla sera il concerto di Noi Cantando nella chiesa dell’Assunta. Il 21 dicembre è in programma il concerto dell’Istituto civico musicale, il 27 della Filarmonica Cossatese al teatro. Chiuderà il calendario la Befana della Croce rossa.