Natale a Biella, l'accensione dell'albero e gli auguri di buone feste del sindaco Olivero FOTO e VIDEO

Natale a Biella, l'accensione dell'albero in piazza Vittorio Veneto e gli auguri di buone feste del sindaco Olivero FOTO e VIDEO Riccardo Tosi per newsbiella.it

Entra sempre più nel vivo il ricco programma di “Natale nel cuore di Biella”, che animerà il centro cittadino con eventi, luci e iniziative per tutte le età nel periodo natalizio. E dopo il taglio del nastro nel temporary store Vetrine Vive in via Italia, ecco che oggi sabato 6 dicembre alle 17 è stato il vero momento simbolico di avvio delle festività: l’accensione dell’albero di Natale della Città di Biella, in Piazza Vittorio Veneto. Ad allietare l'evento sono stati la Fanfara degli Alpini di Pralungo e la cantante Sara Ramella.

Gli auguri del sindaco Olivero:

L'esibizione di Sara Ramella:

Sempre da oggi si sono accese le luci al Luna Park in Piazza Duomo, è iniziata la rassegna “Un Natale per tutti” all’Auditorium San Filippo e le prime aperture dell’Igloo di Piazza Vittorio Veneto, spazio scenografico che tornerà a più riprese per tutto il periodo festivo.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, per le vie del centro farà la sua comparsa Babbo Natale, accompagnato dal vivace passaggio della Marciapè Street Band, mentre il trenino natalizio porterà bambini e famiglie alla scoperta di un centro storico trasformato. Sempre in questa giornata si terranno eventi particolarmente attesi: il Mercatino di Natale al Santuario di Oropa, il tradizionale Concerto dell’Immacolata alla Chiesa di San Filippo con la Banda G. Verdi e il concerto “Harmonie biellesi” a Palazzo Ferrero, proposto da Chromatic Chamber.

Tra le tradizioni più amate, torna anche il Presepio Meccanico di Fratel Amilcare, visitabile dall’8 dicembre fino all’Epifania all’interno dell’Istituto RSA Belletti Bona, un’opera artigianale che da generazioni affascina bambini e adulti.