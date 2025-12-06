 / EVENTI

EVENTI | 06 dicembre 2025, 17:00

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO

Obiettivo del progetto è contrastare la desertificazione commerciale e rendere maggiormente attrattivo il centro cittadino, mediante l’utilizzo di locali commerciali altrimenti sfitti.

A Biella riparte &quot;Vetrine Vive&quot; FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

Natale e Natale! a Biella Vetrine Vive riparte!

Nel pomeriggio di oggi sabato 6 dicembre è stata inaugurato un ampio spazio in via Italia 54/A a Biella, suddiviso in tanti negozi, vi aspetta per i vostri acquisti.

Questi gli orari di apertura: Dal 20 al 30 novembre: aperto dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00; Dal 1° al 24 dicembre: aperto tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00. Gennaio: aperto dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00

A Confartigianato Biella, partner operativo della “Cabina di regia” è stata affidata la gestione del “Temporary Store” fino al 15 febbraio 2026.

Obiettivo del progetto è contrastare la desertificazione commerciale e rendere maggiormente attrattivo il centro cittadino, mediante l’utilizzo di locali commerciali altrimenti sfitti.

A Biella riparte &quot;Vetrine Vive&quot; FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte &quot;Vetrine Vive&quot; FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte &quot;Vetrine Vive&quot; FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte &quot;Vetrine Vive&quot; FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

A Biella riparte "Vetrine Vive" FOTO e VIDEO Riccardo Tosi

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore