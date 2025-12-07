A Borriana torna "Vivi Le Magie del Natale"

Alla sua settima edizione, dopo alcuni anni di stop, Vivi Le Magie del Natale torna nell'agenda borrianese di dicembre.

L'edizione di quest'anno sarà ancora una volta arricchita dal Bessa Christmas Trail, e da una Paseggiata Ludico Motoria, aperta a tutte le famiglie, evento benefico organizzato in collaborazione con società sportiva La Vetta di Mongrando. Il ricavato sarà devoluto, come per gli anni scorsi, al Progetto Una Goccia per un Sorriso promosso dalla Pro Loco di Ponderano, in favore dell'Ospedale Biellese.



E non mancherà un allegro Babbo Natale ad intrattenere i bambini, ci sarà la cassetta delle lettere di Babbo Natale per imbucare le letterine, laboratori creativi e tanto divertimento.



Ci sarà la possibilità, per chi lo desiderasse di pranzare dagli Alpini di Borriana.

L'appuntamento? è per il 20 dicembre segnatevelo!

Arrivando da Ponderano percorrere SP422 fino in Piazza G. Mazzini n. 80 - Evento all'interno dell'area cortilizia dello Stabile Comunale - Piazza Don Guido Gariazzo.