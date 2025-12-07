Trionfo dell'Occhieppese, l'Under 16 supera 3-0 l'Atena Volley Santhià

Una giornata memorabile per la ASD Occhieppese Pallavolo Under 16 femminile, che oggi ha dominato l'incontro casalingo contro l'Atena Volley Santhià, chiudendo la partita con un netto e convincente 3-0.

Giocate tra le mura amiche della Palestra Comunale Schiapparelli, le giovani atlete bianco-rosse hanno dimostrato fin dall'inizio una netta superiorità tecnica e tattica, non lasciando scampo alle avversarie. La supremazia dell'Occhieppese è stata evidente fin dalle prime battute. Il primo set si è aperto con un parziale impressionante, con le padrone di casa che hanno subito messo a segno un vantaggio schiacciante, portandosi sul 12-2.

Questo distacco iniziale ha dato il tono all'intera gara, permettendo all'Occhieppese di gestire il ritmo e di chiudere il parziale con un robusto 25-12. Nei set successivi, l'Atena Volley ha provato a rientrare in partita, ma la determinazione e l'organizzazione delle occhieppesi non hanno vacillato. I parziali si sono conclusi con i punteggi di 25-15 e 25-18, confermando il meritato successo per 3 set a 0. Un aspetto particolarmente positivo della giornata è stato l'ampio utilizzo della panchina. L'allenatore dell'Occhieppese ha potuto dare largo spazio a tutte le ragazze a disposizione, permettendo a ogni atleta di contribuire alla vittoria e di fare esperienza sul campo.

Questo turnover dimostra non solo la profondità e la qualità della rosa ma anche l'ottimo lavoro svolto nella crescita di tutte le giovani pallavoliste. Con questa vittoria, l'ASD Occhieppese Pallavolo lancia un segnale forte nel campionato Under 16, cercando di confermarsi tra le prime quattro squadre del girone.