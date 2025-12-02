 / SPORT

Nuoto: In Sport vince la prima tappa del circuito propaganda “nuotiamo” FOTO

Prossima tappa in programma domenica 15 febbraio, nuovamente alla Rivetti di Biella.

In Sport si aggiudica la prima tappa del circuito “Nuotiamo”, manifestazione natatoria riservata alle categorie propaganda della Federazione Italiana Nuoto. In 300 circa i giovani nuotatori che domenica 30 novembre hanno gareggiato tra le corsie della piscina In Sport Massimo Rivetti di Biella. 

La manifestazione è stata organizzata dal team In Sport Biella. 

Ottimi risultati per gli atleti biellesi, a partire dai più piccoli delle categorie Esordienti e Giovanissimi. 

Tra gli Esordienti, sul podio Nicola Alexandros Veglia secondo nei 25 stile libero e terzo nella prova tecnica, Nicolò Bellan, primo nella prova tecnica e terzo nei 25 stile libero. 

Tra i Giovanissimi: Moaad Darifi primo nei 25 stile libero e secondo nei 25 dorso, Pietro Rossetti terzo nella prova tecnica, Souhaib Cherroud secondo nei 25 stile libero, Adele Barbera seconda nella prova tecnica. 

Cherroud, Darifi e Barbera sul gradino più alto del podio nella staffetta 4x25 stile libero. 

Tra gli allievi Francesco Chiadò primi nei 50 stile libero e nei 50 rana. 

Tra i ragazzi: Sofia Salza terza nei 50 rana, Vittoria Cigolini seconda nei 50 rana. 

Tra gli juniores: Davide Crestani primo nei 50 stile libero e nei 50 dorso. 

Tra i senior Giada Turcolin prima nei 50 stile libero. 

Per il team di Crescentino, Pier Cesare Garda e Samuele Marras primo e secondo nei 25 dorso Esordienti. 

Classifica per società vinta da In Sport su DDS, Sport Active e Sport Plus.

Prossima tappa in programma domenica 15 febbraio, nuovamente alla Rivetti di Biella.


 

