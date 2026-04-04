Climb Runners protagonisti nel weekend: Britton 2° alla Maremontana, Musa 13° a Vercelli

Alla Maremontana 50 km, grande prestazione per Robbie Britton, che ha conquistato un ottimo secondo posto al termine di una prova di alto livello su un percorso tecnico e selettivo.

Parallelamente, a Vercelli, si è svolta la manifestazione Vercelli che corre sulla distanza dei 5 chilometri, dove Andrea Musa è stato protagonista, portando a casa un 13° posto anche su un tracciato completamente diverso rispetto al trail.

Un fine settimana intenso per il team, che conferma la propria presenza e competitività sia nelle lunghe distanze off-road sia nelle gare più veloci su strada.