Bocce, riprende il campionato di Serie A: ecco gli incontri in programma

Il campionato di Serie A di bocce riprende sabato con la disputa della terza giornata. Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi sarà in campo a Faganga Udine, ospite della neo promossa Quadrifoglio, che sinora, come il Crc Gaglianico, conta un solo un punto in classifica. Intanto uno dei tre incontri del primo turno è stato recuperato domenica scorsa, Brb Ivrea-Marenese è terminato 20-4.

Pertanto la classifica parziale, perché mancano ancora i recuperi di La Perosina-Crc Gaglianico (14 dicembre) e Quadrifoglio-Noventa Venezia (10 gennaio 2025) è la seguente: Brb Ivrea 8, Chiavarese Genova 7, La Perosina 4, Marenese Treviso 3, Noventa 3, Nus Aosta, Crc Gaglianico, Quadrifoglio 1, Auxilium Saluzzo e Mondovì 0.

Sabato oltre a Quadrifoglio-Crc Gaglianico, saranno in campo: Auxilium-Nus, Brb Ivrea-La Perosina, Marenese-Noventa, Mondovì-Chiavarese.