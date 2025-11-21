 / EVENTI

Cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni 2025, l'elenco di chi salirà sul palco

Lunedì 15 dicembre alle 20:45 l'Auditorium di Città Studi

Lunedì 15 dicembre alle 20:45 l'Auditorium di Città Studi ospiterà la tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni, uno degli appuntamenti più attesi per il mondo sportivo biellese; una serata dal titolo evocativo: “Una notte piena di stelle - Radici e ali: lo Sport che lascia il segno”. 

Il tema guida di questa edizione richiama l'essenza più profonda dello sport: le radici, fatte di storia, valori, impegno quotidiano e tradizioni che hanno costruito il movimento sportivo biellese; e le ali, simbolo degli ideali che spingono verso il futuro, dei sogni di chi inizia oggi, della capacità di guardare oltre i propri limiti. Sarà una serata ad alta intensità emotiva, illuminata dalla consegna delle benemerenze nazionali del Coni, attribuite annualmente a dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti a livello nazionale per meriti sportivi e organizzativi: 

• Stella di bronzo al merito sportivo: Giorgio Borrione 

• Palma d'argento al merito tecnico: Maurizio Feggi 

• Palma di bronzo al merito tecnico: Andrea Crucitti e Donatella Eterno 

• Medaglia di bronzo al merito atletico: Daniele Antoniotti, Morgan Bertuzzi, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Paola Strona e Renzo Vergnasco 

Nel corso della serata verranno premiati tutti gli atleti biellesi che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, hanno conquistato un titolo nazionale oppure vestito la maglia azzurra: 

• Atletica leggera: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Francesca Foglio, Maria Costanza Moroni, Chiara Munaretto, Nicole Orlando e Isabella Pastore 

• Automobilismo: Andrea Bagatello, Giovanni Bonino, Giuseppe D'Angelo, Aldo Gentile, Corrado Pinzano, Serena Rodella, Giuliano Santi e Jessica Tasinato 

• Calcio: Edoardo Motta e Edoardo Rastello 

• Danza Sportiva: Sara Rossi e Alessio Costanzo • Ginnastica: Arianna Bocchio, Giorgia Maria Bonifacio, Alice Cola e Artemisia Iorfino

• Karate: Francesca Crucitti e Sofia Crucitti 

• Kick Boxing: Leonardo Biondo e Francesca Coppola 

• Nuoto: Pietro Remorini 

• Nuoto Pinnato: Valentina Basso e Michela Aruni Biolcati 

• Scherma: Vittoria Siletti 

• Sci Alpino: Luca Ballaré 

• Sci Nautico a piedi nudi: Paola Aimone 

• Squash: ASD Biella Squash 

• Tiro Militare: Leonardo Buaa 

• Triathlon: Costanza Antoniotti e Alessandra De Giugno Saranno inoltre assegnati riconoscimenti alle società sportive che hanno ottenuto risultati di rilievo: 

• Biellese 1902 per la promozione in serie D 

• Biella Rugby Club per la promozione in serie A Elite. 

Un riconoscimento anche alle società storiche che celebrano almeno cinquant'anni di attività continuativa: 

• 50 anni per ASD Fulgor Chiavazzese e Ginnastica Lamarmora 

• 70 anni per USD Valdilana Biogliese • 80 anni per GSD San Lorenzo e Unione Giovane Biella 

• 100 anni per Unione Ciclo Alpina Biellese 1925 

Come ogni anno, la raccolta e la verifica dei titoli è stata frutto di un lavoro paziente, minuzioso e approfondito, svolto anche grazie alla collaborazione di terzi. Nonostante l'impegno e le numerose verifiche, è possibile che qualche risultato non sia emerso. La delegata provinciale si scusa fin d'ora per eventuali omissioni e resta a disposizione per integrare ulteriori segnalazioni, previa verifica della validità delle proposte. 

In chiusura verrà conferito un premio speciale a Chiara Perona, un riconoscimento che vuole sottolineare non solo i risultati, ma anche la forza ispiratrice dei percorsi personali. 

L'intera manifestazione sarà attraversata da un filo conduttore fatto di stelle, di storie sportive che brillano, di emozioni condivise e anche da alcune sorprese che renderanno la notte ancora più ricca. 

La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Delgato CONI di Biella Anna Zumaglini, s.zo.

