Cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni 2025, l'elenco di chi salirà sul palco

Lunedì 15 dicembre alle 20:45 l'Auditorium di Città Studi ospiterà la tradizionale Cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni, uno degli appuntamenti più attesi per il mondo sportivo biellese; una serata dal titolo evocativo: “Una notte piena di stelle - Radici e ali: lo Sport che lascia il segno”.

Il tema guida di questa edizione richiama l'essenza più profonda dello sport: le radici, fatte di storia, valori, impegno quotidiano e tradizioni che hanno costruito il movimento sportivo biellese; e le ali, simbolo degli ideali che spingono verso il futuro, dei sogni di chi inizia oggi, della capacità di guardare oltre i propri limiti. Sarà una serata ad alta intensità emotiva, illuminata dalla consegna delle benemerenze nazionali del Coni, attribuite annualmente a dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti a livello nazionale per meriti sportivi e organizzativi:

• Stella di bronzo al merito sportivo: Giorgio Borrione

• Palma d'argento al merito tecnico: Maurizio Feggi

• Palma di bronzo al merito tecnico: Andrea Crucitti e Donatella Eterno

• Medaglia di bronzo al merito atletico: Daniele Antoniotti, Morgan Bertuzzi, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Paola Strona e Renzo Vergnasco

Nel corso della serata verranno premiati tutti gli atleti biellesi che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2025, hanno conquistato un titolo nazionale oppure vestito la maglia azzurra:

• Atletica leggera: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Francesca Foglio, Maria Costanza Moroni, Chiara Munaretto, Nicole Orlando e Isabella Pastore

• Automobilismo: Andrea Bagatello, Giovanni Bonino, Giuseppe D'Angelo, Aldo Gentile, Corrado Pinzano, Serena Rodella, Giuliano Santi e Jessica Tasinato

• Calcio: Edoardo Motta e Edoardo Rastello

• Danza Sportiva: Sara Rossi e Alessio Costanzo • Ginnastica: Arianna Bocchio, Giorgia Maria Bonifacio, Alice Cola e Artemisia Iorfino

• Karate: Francesca Crucitti e Sofia Crucitti

• Kick Boxing: Leonardo Biondo e Francesca Coppola

• Nuoto: Pietro Remorini

• Nuoto Pinnato: Valentina Basso e Michela Aruni Biolcati

• Scherma: Vittoria Siletti

• Sci Alpino: Luca Ballaré

• Sci Nautico a piedi nudi: Paola Aimone

• Squash: ASD Biella Squash

• Tiro Militare: Leonardo Buaa

• Triathlon: Costanza Antoniotti e Alessandra De Giugno Saranno inoltre assegnati riconoscimenti alle società sportive che hanno ottenuto risultati di rilievo:

• Biellese 1902 per la promozione in serie D

• Biella Rugby Club per la promozione in serie A Elite.

Un riconoscimento anche alle società storiche che celebrano almeno cinquant'anni di attività continuativa:

• 50 anni per ASD Fulgor Chiavazzese e Ginnastica Lamarmora

• 70 anni per USD Valdilana Biogliese • 80 anni per GSD San Lorenzo e Unione Giovane Biella

• 100 anni per Unione Ciclo Alpina Biellese 1925

Come ogni anno, la raccolta e la verifica dei titoli è stata frutto di un lavoro paziente, minuzioso e approfondito, svolto anche grazie alla collaborazione di terzi. Nonostante l'impegno e le numerose verifiche, è possibile che qualche risultato non sia emerso. La delegata provinciale si scusa fin d'ora per eventuali omissioni e resta a disposizione per integrare ulteriori segnalazioni, previa verifica della validità delle proposte.

In chiusura verrà conferito un premio speciale a Chiara Perona, un riconoscimento che vuole sottolineare non solo i risultati, ma anche la forza ispiratrice dei percorsi personali.

L'intera manifestazione sarà attraversata da un filo conduttore fatto di stelle, di storie sportive che brillano, di emozioni condivise e anche da alcune sorprese che renderanno la notte ancora più ricca.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.