Biella, a Città Studi la consegna delle Benemerenze CONI: ecco i premiati FOTO

Una serata di premi e spettacolo con lo sport assoluto protagonista a Biella. Ieri sera, 18 dicembre, nell'Auditorium di Città Studi, ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI: un evento speciale che celebra i protagonisti dello sport biellese e vedrà la consegna di prestigiosi riconoscimenti. Tra queste ci sono le Benemerenze del CONI Nazionale, attribuite a coloro che si sono distinti per il loro contributo al mondo dello sport.

In particolare, la Stella d’Argento a Ginaldo Baruffa, Cinzia Sacchetti e A.S.D. Ippon 2 karate; la Stella di bronzo a A.S.D. Tennistavolo Biella e A.S. Atletica Stronese; la Palma di bronzo a Palma Arpone e Roberto Rastello; la Medaglia di bronzo a Paola Aimone, Valentina Basso, Massimiliano Campigli, Giorgia Destefani, Vittoria Sofia Giublena, Gabriele Graziano, Davide Negri, Gaia Savioli, Paola Strona e Greta Trocca. Consegnti anche i riconoscimenti agli sportivi biellesi per premiare l’impegno e i risultati di atleti, allenatori e società del territorio.

Per l'atletica: Gabriele Beltrami, Rosetta La Delfa, Simone Menchini, Maria Costanza Moroni, Francesco Nicola, Nicole Orlando, Isabella Pastore, Rocco Riccardi, Valeria Roffino e Gianna Vaccari. Per l'automobilismo: Alyssa e Valter Anziliero, Alberto Gazzetta e Francesco Foglia, Denis Cortese, Michele Griffa e Alessandro Carolo, Marco Grosso, Luca Pieri, Serena Rodella e Letizia Lebole, Ilvo Rosso, Giuliano Santi, Marco Simoni e Matteo Grosso, Pierangelo Tasinato e Marco Tonella. Per le bocce: Sergio Barbera Audis e Santo Bevilacqua. Per il calcio: Arianna Gallina e Martina Toniolo. Per la danza sportiva: Loredana Ruffini e Aurelio Ferraresi. Per l'equitazione: Noemi e Riccardo Maccarone.

Per la ginnastica: Giorgia Maria Bonifacio, Artemisia Iorfino e Noemi Pasquadibisceglie. Per il karate: Francesca e Sofia Crucitti. Per il judo: Francesco Verrengia. Per il nuoto: Tommaso N’Gakoutou, Pietro Remorini e Loris Zapparoli. Per il nuoto pinnato: Roberto Cavaggion, Nicolò Marchiori e Mariella Pellerei. Per il pugilato: Matilde Bertolone e Valeria Mercando. Per il rugby: A.S.A.D. Per la scherma: Vittoria Siletti. Per lo sci: Luca Ballarè. Per il tennis: Emanuele Pillotto. Per il triathlon: Alessandra De Giugno e Marco Schiapparelli. Per le società storiche: 50° A.S. Gaglianico 1974 e 60° Atletica Stronese.