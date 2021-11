Coni: cerimonia benemerenze e festa finale degli anni sportivi 2019/2021

Grande festa Coni il 17 dicembre alle 20.45 presso il teatro Erios di Vigliano Biellese per la cerimonia benemerenze e la festa finale. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune. Molti gli atleti che verranno premiati, in quanto la cerimonia comprende due anni sportivi (dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2021) in quanto, lo scorso anno non è avvenuta. Di seguito l'elenco dei premiati:

Benemerenze Coni 2020

Medaglie Di Bronzo Al Valore Atletico Bertin Cristiano – Pesca Sportiva E Attivita’ Subacquee – Campione Italiano - Tiro Al Bersaglio Subacqueo – Biathlon • Bertinotti Marco – Automobilismo – Campione Italiano - Auto Storiche Rallies • Bertuzzi Morgan – Pesca Sportiva E Attivita’ Subacquee – 5° Classificato Nel Campionato Mondiale Acque Interne – Pesca Con La Mosca Per Nazioni • Boggio Davide – Sport Invernali - Campione Italiano - Snowboard -SLOPESTYLE • Cendron Gaia – Pesca Sportiva E Attivita’ Subacquee – Campionessa Italiana – Tiro Al Bersaglio Subacqueo – Biathlon E Super Biathlon • Cortese Denis – Automobilismo – Campione Italiano – Velocita’ Fuoristrada • Emma Andrea – Sci Nautico E Wakeboard – 2° Classificatyo Nel Campionato Europeo Piedi Nudi – Figure Combinata E Slalom • Galli Alberto – Automobilismo – Campione Italiano – Autostoriche Rallies • Gazzetta Alberto – Automobilismo – Campione Italiano – Velocita’ Fuoristrada

Palme Di Bronzo Al Merito Tecnico • Donato Paolo – Federazione Italiana Tiro A Volo • Gnerro Alberto – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana • Shpilevaya Tatiana – Federazione Ginnastica D’italia

Stelle Bronzo Al Merito Sportivo Dirigenti • Nitti Giovanni – Federazione Italiana Danza Sportiva

Premi Biellesi (PER Titoli Conseguiti Dal 1 Settembre 2019 Al 31 Agosto 2021)

Titoli Italiani Assoluti • De Leo Gregorio – Golf - Campione Italiano Dilettanti • La Magna Giulia – Pugilato – Campionessa Italiana E Argento Europeo 2021 • Savioli Gaia – Nuoto Piannato – Campionessa Italiana 400 Monopinmna • G.S. Ermenegildo Zegna – Atletica – Campione Italiano Prove Muiltiple

Cip E Special Olympics • Bora Riccardo – Team Ability – Campione Italiano Giavellotto • Orlando Nicole – Team Ability – 6 Medfaglie D’oro Europei Atletica • Verrengia Francesco – Teram Ability – Campione Italiano Judo Categoria – 73 Kg • Perona Simone – A.S.A.D. – 120 Km E 56 M Percorsi All’ultramarathon • P.H.B. – Campione Italiano Fisdir Di Pallacanestro

Titoli Italiani Di Categoria • A.S.D. Rhythmic School – Ginnastica – Allieve Lb – Squadra Insieme 4 Cerchi • Atletica Stronese – Altetica – Allieve – Mezzofondo • Basso Valentina – Nuoto Pinnato – 3^ Categoria – 200, 400 Monopinna • Bocchino Francesca – Ginnastica – Silver Ld – Cerchio • Bragante Emma – Ginnastica – Allieve 1 Le – Cerchio • Bravaccino Ginevra – Ginnastica – Allieve 1 Le – Generale, Palla, Corpo Libero • Cerchi Giulia – Nuoto Pinnato – Junior – 50, 100. 200.400 Pinne • Crida Veronica – Atletica – Promesse – Salto In Lungo • Destefani Giorgia – Nuoto Pinnato – Junior – 50, 100, 200 Monopionna • Ferraris Matilde – Pugilato – 48 Junior • Giabardo Ilaria – Ginnastica – Allieve 4 Lb2 – Palla • Marchesi Iris – Ginnastica – Allieve 2 Lb2 – Palla E Nastro • Meirone Letizia – Ginnastica – Silver Ld – Nastro • Mello Grand Giada – Ginnastica – Junior 2 Lc – Generale, Cerchio, Nastro • Palma Maria – Scacchi – Under 19 • Pastore Annalisa – Atletica – Allieve – Eptathlon • Pavanetto Elena – Ginnastica – Allieve 1 Ld – Palla • Pelliciari Valentina – Ginnastica – Silver Ld – Corpo Libero • Pernici Pietro – Nuoto Pinnato – Secondsa Categoria – 200 Pinne • Ramella Pezza Gaia – Ginnastica – Junior 3lc – Generale, Corpo Libero • Reniero Arianna – Atletica – Juniores – 5000 Siepi • Sapino Giulia – Ginnastica – Allieve 3 Le – Clavette • Siletti Vittoria – Scherma – Cadette – Campionati Medetirranei • S. G. Lamarmora – Ginnastica – Serie D Eccellenza - Squadra • Sport Club Pralin0 – Nuoto Pinnato – Staffette Varie • Travar Milica – Atletica – Promesse – Salto In Lungo • Trocca Carolina – Nuoto Pinnato – 3^ Categoria – 50, 100, 200 Pinne • Vitale Giada – Ginnastica – Junior 2 Lc – Palla, Clavette

Titoli Italiani Master • Abate Giancarlo – Danza Sportiva – B2 Senior Iv – Liscio Tradizionale • Arlone Rebecca – Danza Sportiva – B3 Youth – Liscio Tradizionale • Artuffo Rachele – Danza Sportiva – 19/34 B3 – Liscio Tradizionale • Bergia Giulia – Danza Sportiva – B1 Senior I _ Liscio Tradizionale • Bertaggia Benito – Atletica – Master M80 – M. 100 • Chieregati Sara – Danza Sportiva – B2 Adulti – Liscio Tradizionale • Costa Cosimo – Danza Sportiva – B2 Senior Ii – Liscio Tradizionale • Costanza Alessio – Danza Sportiva – 19/34 B3 – Liscio Tradizionale • D’alu’ Stefano – Danza Sportiva – B1 Senior I – Liscio Tradizionale • D’anna Antonina – Danza Sportiva – B2 Senior Ii – Liscio Tradizionale • Di Nome Elio – Danza Sportiva – A2 Senior Vi – Liscio Tradizionale • Esposito Fgerrara Irene – Danza Sportiva – B34 Senior Ii – Liscio Tradizionale • Ferraro Morey Alessio – Ciclismo – Elite Sport • La Delfa Rosetta – Atletica – Master Sf40 – 3000 Marcia • Li Puma Maria Paola – Danza Sportiva – A2 Senior Vi – Liscio Tradizionale • Lingua Lauretta – Danza Sportiva – C Senior Iv – Liscio Tradizionale • Manco Marcello – Danza Sportiva – B3 Senior Ii – Liscio Tradizionale • Moro Alessandro – Danza Sportiva – B2 Adulti – Liscio Tradizionale • Moroni Maria Costanza – Atletica – Master F50 – M. 300 • Operto Claudio – Danza Sportiva – C Senior Iv – Liscio Tradizionale • Quazza Stefano – Atletica – Master M50 – Salto In Alto • Ravera Piera – Danza Sportiva – B2 Senior Iv – Liscio Tradizionale • Remus Massimiliano – Atletica – Master Sm50 – Martello • Tosetti Fabrizio Fabio – Danza Sportiva – B3 Youth – Liscio Tradizionale

Maglie Azzurre • Aglietti Axel – Karate – Youth League – Coppa Del Mondo • Grendene Stefano – Atletica – Under 20 – Staffetta 4x400 Mista – Campionati Del Mondo • Laiolo Anita – Atletica – Atletica – Under 20 – Marcia Km 10 – Campionato Europeo • Zabarino Sara – Atletica – Under 23 – Giavellotto – Campionati Europei

Associazioni Sportive • A.S.D. Lessona Clacio – 50 Anni (1970) • A.P.D. Villaggio Lamarmora – 60 Anni (1960) • A.P.D. Valle Cervo – 100 Anni (1921) • A.S.D. Torri Biellesi (1911)

Sportivo Per Sempre: Gigi Del Piano

Festa Centri Coni 2020/2021

Il Centro CONI è il progetto nazionale del CONI che ridisegna il modo di fare sport per i giovani - di età compresa fra i 5 e i 14 anni - possono scoprire e praticare ampliando così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti tecnici specifici relativi alle diverse discipline coinvolte. Il CONI e gli Organismi Sportivi attraverso le società sportive ad essi affiliate e i propri tecnici si “mettono in gioco” unendo e condividendo le proprie conoscenze specifiche per costruire insieme un percorso multidisciplinare di crescita sportiva che ponga al centro i giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo delle loro abilità e competenze. Nell’anno sportivo 2021/2021, nonostante le difficoltà relative all’emergenza sanitaria, ben nove associazioni biellesi hanno svolto le attività per il Centro di Avviamento e Orientamento allo Sport:

• Asd Apd Pietro Micca • Asd Biroller Pattinaggio • Asd Biella Rugby Club • Asd Centro Nautico Pegaso • Asd Circolo Nautico Hurricane • Asd Free Time Biella • Asd Ippon 2 Karate • Asd Tennistavolo Biella • Asd White Fox Durante la serata, verrà presentato il progetto nella sua completezza e saranno premiate le associazioni sportive di cui sopra per il prezioso lavoro d’equipe.

Saranno inoltre premiate per aver oltre 50 anni di attività: A.C.F. BI.VEO (1969) e A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA (1968)