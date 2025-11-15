Scontro fra due auto a Sandigliano, compromesso un palo dell'energia elettrica

I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti per un incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture ed un palo dell'energia elettrica. Valutato che a seguito dell'impatto il palo era pericolante, è stato indispensabile un immediato intervento di messa in sicurezza. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri venerdì 14 novembre, poco dopo le 23:30.

Presenti sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118.