Servizio Civile, il Consorzio IRIS cerca due giovani per il Centro per le Famiglie

Il Consorzio IRIS, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, seleziona due operatori volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale “Ecosistemi di sostegno e inclusione” presso il Centro per le Famiglie di Biella.
I giovani che prenderanno parte all’iniziativa affiancheranno gli operatori nell’accoglienza e nell’orientamento dei cittadini che si rivolgono al Consultorio ASLBI o ai servizi del Centro. Il loro contributo riguarderà inoltre il supporto alle attività informative e alle campagne di comunicazione, oltre alla collaborazione nell’organizzazione di eventi dedicati alle famiglie sul territorio.
Il progetto prevede 12 mesi di attività, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. È prevista un’indennità mensile di 519,47 euro, corrisposta direttamente dal Ministero.
Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro l’8 aprile 2026 alle ore 14 esclusivamente tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) del Servizio Civile. Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di SPID o CIE.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 335 7875519 e 333 6142527, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, oppure scrivere all’indirizzo serviziominorifamiglie@consorzioiris.net.