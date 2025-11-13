Ottimi risultati per l’Iron Jiu-Jitsu di Biella alla Casale Monferrato Cup

Grande giornata di sport e di emozioni per l’Iron Jiu-Jitsu di Biella, che si allena presso Paulfit Combat, in via Tripoli 33, in occasione della Casale Monferrato Cup, gara organizzata sotto l’egida della UIJJ / FIJLKAM (Unione Italiana Jiu Jitsu – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Il team biellese, guidato dall’istruttore Kleiton Pereira, ha partecipato con atleti di diverse categorie, ottenendo ottimi risultati e confermando la crescita costante della scuola sia nel settore giovanile che in quello adulto. Tra i più giovani, Geremia Biolcati Rinaldi e Xavier Francesco Chiale si sono distinti nella stessa categoria, conquistando rispettivamente il secondo e terzo posto, mentre Leonardo Aresi ha raggiunto un ottimo secondo posto nella propria divisione.

Tutti e tre hanno dimostrato grande impegno, spirito sportivo e una notevole maturità tecnica per la loro età. Nella sezione adulti, Nicolò Trivero ha combattuto con grinta e determinazione, pur non riuscendo a salire sul podio, ma mostrando importanti progressi tecnici. Eccellente invece la prestazione di Cecilia Schellino, che nella categoria cinture blu adulti ha conquistato un secondo posto di categoria e un terzo posto negli assoluti, battendo anche avversarie più esperte e mettendo in evidenza un livello tecnico sempre più alto.

L’istruttore Kleiton Pereira si è detto molto soddisfatto: “Ogni competizione è un momento di crescita. I risultati ottenuti sono il frutto di tanto lavoro, disciplina e passione. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi per l’impegno e l’atteggiamento dimostrato.” L’Iron Jiu-Jitsu di Biella, con sede presso Paulfit Combat, continua così il suo percorso di crescita sportiva, diffondendo sul territorio i valori fondamentali del Brazilian Jiu-Jitsu: rispetto, dedizione e miglioramento personale. La squadra è già tornata ad allenarsi con entusiasmo in vista del prossimo appuntamento agonistico, il Milano Challenge, in programma a fine mese, dove gli atleti biellesi cercheranno di confermare e migliorare i risultati ottenuti.