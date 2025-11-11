Buona prova a Torino per la Ginnastica Biella

Ultima prova a Torino, domenica 9 novembre per il Campionato interregionale Gold per le squadre di Ginnastica Biella in categoria Gold 2 e Gold 3A.

Le giovani atlete pur migliorando la loro prestazione rispetto all’anno passato, non hanno superato la fase di qualificazione alla Finale Nazionale. Poli Carlotta, Matilde Lancellotti, Matilde Grampelli, Rachele Grazioli, Adele Blotto, Viola Piva, Letizia Arpone, Letizia Goria, Noemi Bonfante e Noemi Silva, forse condizionate dall’agitazione, hanno comunque svolto una buona prova in generale. Intatte le grosse potenzialità di queste giovani atlete, ancora tutte da scoprire.

Il gruppo, affiatato e sempre entusiasta, riprenderà da subito gli allenamenti per la loro crescita tecnica in vista della prossima stagione e delle gare individuali in programma. Sono giunti ringraziamenti alla tecnica Irina Sitnikova che ha accompagnate le ragazze in pedana e il folto gruppo di genitori che ha seguito la trasferta.