Incendio in Baraggia, intervento concluso all’alba: si sospetta il dolo FOTO

Aggiornamento delle 8:50

Si sono concluse intorno alle 5 del mattino le operazioni di spegnimento dell’incendio segnalato nella tarda serata di ieri, martedì 31 marzo, in Baraggia. Il rogo, divampato poco prima delle 23.30, si è presentato di vaste proporzioni e con più punti di innesco. Le cause sono ancora in fase di accertamento e, tra le ipotesi, c’è anche quella dell'atto doloso.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, di cui due da Biella e tre da Cossato, insieme a sei squadre AIB.

Ultim'ora: Brucia la Baraggia, AIB e Vigili del Fuoco si portano sul posto

Un vasto incendio è divampato in questi minuti nella Baraggia, sembrerebbe nel territorio di Benna. Il rogo, di notevoli dimensioni, è chiaramente visibile anche dal vicino comune di Verrone, da dove è stata scattata una foto che testimonia l’entità delle fiamme.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto stanno convergendo numerose squadre AIB (Antincendi Boschivi) provenienti da tutta la provincia, insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento.

Al momento le informazioni disponibili sono ancora frammentarie e non è chiaro cosa abbia originato l’incendio né se vi siano persone o strutture coinvolte. La situazione è in continua evoluzione.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.