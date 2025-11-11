Pallavolo, M-AppHotel SPB il punto su serie D e settore giovanile FOTO

Un altro weekend di partite per le giovani formazioni della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Continua a crescere la M-AppHotel SPB in Serie D , vittoria prestigiosa per la Enercom SPB in Under17 .



SERIE D



Serie D Girone A - 5a giornata

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

M-APPHOTEL SPB – Pallavolo Santhià Stamperia Alicese 0-3

(20-25/21-25/23-25)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio, Caligaris 1, Shapkin, Benanchietti 6, Rolando 4, Ramella Pezza P., Pietropoli 1, Ressia 14, Ramella Pezza S., Vigna (L), Colombara (L), Grosso 3, Kuhla 8, Castrovilli 3. Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Un weekend positivo, per morale e prestazioni. La sconfitta era da mettere in conto: siamo un gruppo di Under17 che inevitabilmente patisce la categoria a livello di fisico ed esperienza. Giocavamo contro un’avversaria di media-alta classifica, in grado di uscire da certe situazioni in maniera più semplice e che ha meritato i tre punti. Siamo sempre rimasti attaccati al match, lottando su ogni pallone per cercare di invertire la rotta. Alcune defezioni e l’infortunio alla caviglia del nostro opposto nel secondo set ci hanno costretti ad inseguire e a correre ai ripari. A decidere la partita sono stati quegli episodi di inesperienza di cui ho già parlato. Ogni settimana vedo però dei miglioramenti: un collettivo che sa compensare le mancanze con altre qualità, sempre sul pezzo e con la giusta motivazione. I risultati arriveranno anche nel campionato regionale, perché i ragazzi se lo meritano».

UNDER19

Under19 Girone A – 4a giornata

PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo La Bollente Acqui Terme 0-3

(23-25/16-25/23-25)

Coach Giovanni BONACCORSO: «Una domenica impegnativa ma piacevole per qualche giocatore, chiamato al doppio impegno tra prima squadra e Under19. Acqui Terme si è presentata a Biella al gran completo, rinforzata in regia da un prestito giovanile. Nonostante la sconfitta, abbiamo avuto la possibilità di far giocare i ragazzi che in Serie C stanno trovando meno spazio: questo può contribuire al loro processo di crescita. Per buona parte del match abbiamo mostrato un livello tecnico alto. In futuro lavoreremo affinché questo possa essere mantenuto con regolarità per tutta la durata della partita, senza alcuna pausa».

UNDER17

Under17 Girone B - 4a giornata

Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Pallavolo Altiora – ENERCOM SPB 1-3

(25-23/17-25/15-25/19-25)

Coach Simone MARANGIO: «Un mezzo miracolo sportivo. Nonostante due assenze pesanti (in un roster già piuttosto corto), abbiamo sfidato in trasferta una delle favorite assolute al titolo di categoria. Verbania è una squadra completa, con individualità importanti, e nel primo set si è visto. Abbiamo lottato, spostando alcuni giocatori per coprire i ruoli mancanti. I ragazzi sono stati straordinari, hanno mantenuto la lucidità facendo girare l’andamento della gara in un terzo parziale combattuto, prendendo in mano la situazione a livello tecnico e morale. Il risultato è straordinario: sono davvero orgoglioso di questo fantastico gruppo. La nostra caratteristica è quella di essere sempre presenti in ogni momento e a seconda della esigenza, mettendo pressione nei fondamentali importanti senza mollare mai. L’unica strada è questa. I tre punti sono pesanti, una tappa del nostro percorso. Lavoriamo duro e con motivazione in palestra».

UNDER15

Under15 Girone B - 4a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – 2mila8 Volley Domodossola 3-0

(25-15/25-16/25-17)

Coach Antonio REMOLLINO: «Giocavamo in casa, contro il fanalino di coda della classifica. Per certi versi una partita “semplice”, ma così non è stato. I ragazzi si sono adeguati un po’ troppo al basso livello degli avversari. Di fatto, dopo il primo set ho tolto tutti i titolari e ho messo in campo i giocatori che fino a quel momento avevano sempre avuto meno spazio».