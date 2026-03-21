TeamVolley, prima squadra in trasferta: si va a Santena

Dopo gli impegni contro le prime della classe di Serie B2 nazionale, il TeamVolley Lessona cerca punti nell’insidiosa trasferta di Santena . Si gioca sabato alle 18.45 sul campo del MTS Volley Academy , avversaria combattiva che all’andata fece sudare la vittoria alle biancoblù.

A presentare la sfida è coach Ivan Turcich: «Innanzitutto dobbiamo riscattarci dalla partita casalinga di sabato scorso. Abbiamo affrontato la prima in classifica, ma sicuramente la prestazione non è stata all’altezza. Terminato il trittico di partite “di cartello”, ora ci attende un incrocio in cui possiamo comunque provare a racimolare punti. Come squadra, ci siamo posti l’obiettivo di arrivare a quota 40 entro fine stagione: impegnativo, ma non impossibile. Le ragazze stanno spingendo tanto a livello fisico, ci auguriamo di raccogliere i frutti del duro lavoro settimanale. Il campo di Santena non è semplice, la trasferta non è comoda, ma faremo leva sull’orgoglio personale per riscattarci».

Aggiunge la schiacciatrice Alessia Cavaliere: «Affrontiamo questa trasferta contro Santena con una consapevolezza diversa rispetto all’andata. In autunno eravamo riuscite ad ottenere i tre punti, ma non nel modo che avremmo preferito. Ci era mancata continuità e, soprattutto, l’approccio giusto in alcuni momenti particolari del match. Da parte nostra, sarà importante rimanere concentrate: per evitare cali di attenzione e situazioni complicate. Quello che serve è mantenere ordine e lucidità».

Prima Divisione TST Seconda fase - 3a giornata [Anticipo]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY - Valsesia Team Volley 3-0

(25-21/25-16/25-14)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 4, Boggiani 1, Lanari 6, Cena 15, Gariazzo 1, Masserano 26, Vaccaro, Di Stefano, Piletta 1, Pivotto 6, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Una partita in controllo, con un avversario che conoscevamo bene. Ne abbiamo approfittato per far giocare alcune giovani ragazze: Di Stefano, Vaccaro e Piletta, ovvero due Under14 e una Under16. Direi bene, “buona la prima” di questa seconda fase di campionato. Adesso ci attendono due avversarie che appartenevano a un altro girone e di cui sappiamo poco. Vedremo di affrontarle nel migliore dei modi».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 21/3, ore 18.45 | PalaSER di Santena (TO)

MTS SER Volley Academy Santena - TEAMVOLLEY LESSONA

Under12

Domenica 22/3, ore 10 | Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY - Valsesia Team Volley 12

Under12 4x4

Sabato 21/3 | Palasport di Lessona (BI)

Ore 10: CONAD TEAMVOLLEY BLU - Atena Volley Santhià Rossa

Ore 10.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU - Buzzi Volley Trino Bianca

Ore 11: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA - Buzzi Volley Trino Blu

Ore 11.30: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA - Atena Volley Santhià Bianca