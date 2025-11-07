Passione, innovazione e divertimento: la formula vincente dello Sci Club Salussola FOTO e VIDEO

Sono questi gli ingredienti che, da oltre trent’anni, permettono allo Sci Club Salussola di crescere e guardare con fiducia al futuro, adattandosi alle continue evoluzioni del mondo dello sci e delle attività sportive correlate.

I corsi di sci e snowboard, in programma nel mese di dicembre e rivolti a tutte le età e livelli, rappresentano da sempre l’attività principale del club. Oltre al valore sportivo, questi corsi assumono anche una forte valenza sociale, avendo permesso negli anni, grazie a una particolare attenzione ai costi, a centinaia di giovani biellesi di avvicinarsi a questa disciplina.

Molti di loro, oggi adulti, tornano per iscrivere i propri figli, rinnovando di generazione in generazione le stesse emozioni. Un risultato che riempie d’orgoglio e conferma che i sacrifici dedicati all’organizzazione e al perfezionamento delle attività sono stati indirizzati nella giusta direzione.

Grande attenzione è dedicata anche al giusto equilibrio tra nuove generazioni e sciatori più esperti, favorendo l’aggregazione tra tutti gli appassionati, dagli studenti ai veterani. Da gennaio ad aprile, infatti, lo Sci Club organizza numerose gite sulle Alpi italiane e francesi, riservate ai tesserati e particolarmente adatte alle famiglie.

Chi desidera avvicinarsi a questo mondo può rivolgersi al Direttivo, disponibile ogni venerdì sera presso la sede di Salussola per accogliere i nuovi iscritti e fornire tutte le informazioni necessarie.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti coloro che, negli anni, hanno creduto e sostenuto il progetto sportivo ed educativo dello Sci Club, dedicando tempo, energia e passione.

Corsi di sci e snowboard – Stagione 2025/2026

Località: Valtournenche

Date dei corsi:

- Domenica 30 novembre 2025 – 3 ore

- Domenica 7 dicembre 2025 – 3 ore

- Domenica 14 dicembre 2025 – 3 ore

- Domenica 21 dicembre 2025 – 3 ore

Le iscrizioni ai corsi, aperte a tutti i livelli, dovranno essere effettuate entro il 22 novembre 2025, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Quote di partecipazione:

- € 290 per tutti i tesserati dello Sci Club (12 ore di lezione complessive e autobus per il trasferimento, con partenza da Biella, Salussola, Cavaglià e Albiano).

- Quota agevolata per ragazzi fino a 14 anni: € 260.

Informazioni e iscrizioni:

sci.club.salussola@libero.it

Sede del club aperta tutti i venerdì dalle ore 21.00.

Tutte le gite organizzate dallo Sci Club Salussola sono riservate ai tesserati.

Le gite 2026

Le date saranno definite e comunicate successivamente, in base alle condizioni di innevamento.

- Monginevro (Montgenèvre) – Comune francese situato a 1.860 metri di altitudine, uno dei principali valichi tra Italia e Francia. È una rinomata stazione sciistica e rappresenta la porta sud della “Via Lattea”, celebre comprensorio internazionale.

- Sestriere – Località simbolo della Vialattea, teatro di numerose competizioni internazionali, offre piste di alto livello tecnico immerse in un paesaggio di grande fascino.

- Bardonecchia – La “Perla delle Alpi” propone per la nuova stagione un impianto di innevamento programmato che garantirà la sciabilità per tutto l’inverno e un’area ludica ampliata dedicata a bambini e famiglie.

- La Thuile – Tra i comprensori più rinomati della Valle d’Aosta e d’Italia, collega il versante italiano con la stazione francese di La Rosière, all’interno dell’Espace San Bernardo.

- Saint François Longchamp – Località della Savoia, nel cuore del Rodano-Alpi, conosciuta per la sua stazione sciistica situata sul versante settentrionale della valle della Maurienne.

Preparazione presciistica e sicurezza in pista

In vista dell’avvio della stagione invernale, lo Sci Club Salussola promuove anche un percorso di preparazione presciistica, fondamentale per affrontare le discese in montagna divertendosi e in sicurezza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con “I Faggi” di Biella, dove gli iscritti possono svolgere allenamenti mirati con l’utilizzo di attrezzature hi-tech dedicate al potenziamento fisico, all’equilibrio e alla resistenza.

Presentando la tessera dello Sci Club Salussola, è possibile usufruire di uno sconto del 15% sull’acquisto di un pacchetto di lezioni presso la struttura.

Per informazioni e prenotazioni:

342 8018745 – info@ifaggi.com

I Faggi, Via Ramella Germanin 28 – Biella.

Appuntamenti della stagione

Gara sociale – 1 marzo 2026

Appuntamento sulle nevi di Valtournenche per la tradizionale gara di fine corso di sci e snowboard e per la consueta gara goliardica riservata a tutti i soci dello Sci Club, occasione di confronto e divertimento.

È obbligatorio l’uso del casco per tutti i partecipanti.

Le partenze avverranno secondo l’ordine dei pettorali; eventuali recuperi saranno possibili dopo la partenza dell’ultimo concorrente iscritto.

Cena sociale – Sabato 18 aprile 2026

Durante la Cena Sociale si terranno le premiazioni dei partecipanti alla gara di fine corso di dicembre e dei soci distintisi durante la stagione.

L’invito è rivolto a tutti i soci, familiari, amici, simpatizzanti e collaboratori che desiderano condividere questo momento di festa.

Trofei assegnati:

- 5° Trofeo Memorial Gianni Salino

- Trofeo ARM Impianti

- Trofeo Farmacia di Sandigliano

- Trofeo Scanavino Diano Srl

- Trofeo Nuova Vib Srl

- Trofeo Baranzelli

Save the Date – Ski Party Edition

Domenica 12 aprile 2026 – La Thuile

Grande appuntamento di fine stagione nel comprensorio di La Thuile con skipass promozionale, pranzo offerto e giornata di festa per concludere insieme la stagione sciistica 2025/2026.

Tesseramento 2025/2026

- Tessera sociale: € 30,00

- Tessera giovani (nati dopo il 1° gennaio 2011): € 10,00

La tessera include la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla pratica delle attività sportive e ricreative organizzate dal club.

Dal 1° gennaio 2022 la polizza assicurativa di responsabilità civile (RC) è obbligatoria per tutti coloro che accedono alle piste da sci.