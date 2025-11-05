Gli Alpini del Piazzo commemorano Mario Cucco e i Caduti in piazza Cisterna

Nella serata di lunedì 3 novembre, il Gruppo Alpini del Piazzo ha tenuto una cerimonia di commemorazione dedicata a Mario Cucco, la cui statua è stata purtroppo nuovamente deturpata, con la penna dell’Alpino asportata per l’ennesima volta.

Durante l’incontro, gli Alpini hanno voluto rendere omaggio anche ai Caduti, con un momento di raccoglimento e deposizione in piazza Cisterna, nel cuore del borgo del Piazzo.

Un gesto semplice ma sentito, volto a riaffermare il valore della memoria e del rispetto verso chi ha servito il Paese e verso i simboli che ne tramandano la storia.