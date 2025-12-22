 / Biella

Biella | 22 dicembre 2025, 11:00

Un augurio di buon Natale che guarda al futuro della nostra città

"Molto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare"

In questo tempo di festa, sento il dovere e il piacere di rivolgere a tutti voi, cittadini di Biella, i miei più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Il 2025 è stato un anno di lavoro intenso e concreto. Dalla manutenzione delle strade alla gestione del verde pubblico, dagli interventi sugli impianti di illuminazione fino all’avvio dei cantieri strategici per le opere pubbliche, ogni azione è stata orientata a restituire funzionalità, decoro e sicurezza agli spazi che condividiamo ogni giorno.

Molto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Proseguo con determinazione e impegno, perché considero la mia funzione un servizio alla cittadinanza, da onorare ogni giorno con serietà, ascolto e responsabilità.

Il mio pensiero va a chi lavora, a chi si prende cura degli altri, a chi affronta le difficoltà con dignità e determinazione. A ciascuno di voi auguro giorni sereni, in cui ritrovare il senso profondo della comunità, della famiglia e delle nostre radici.

Il 2026 porterà nuove sfide e nuove responsabilità. Da parte mia, rinnovo l’impegno a lavorare con trasparenza e passione, perché Biella merita attenzione, cura e futuro.

Buone Feste a tutti.

Cristiano Franceschini Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Biella, I.P.

