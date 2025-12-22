Sostegno al territorio: 6mila euro dal Comune di Quaregna Cerreto

La Giunta comunale di Quaregna Cerreto ha approvato il riconoscimento di contributi straordinari per l’anno 2025 a favore di associazioni ed enti che operano sul territorio e che si sono distinti per attività di utilità sociale e pubblica.
Il provvedimento prevede uno stanziamento di 6.000 euro, destinato a realtà senza scopo di lucro attive in ambito sociale, assistenziale e di volontariato.
Nel dettaglio, i contributi che sono stati assegnati sono i seguenti:
A.N.M.I.L. di Biella: 1.000 euro
Croce Rossa Italiana – sede di Cossato: 1.000 euro
Associazione Polisportiva Handicap Biellese: 1.000 euro
Parrocchia San Martino di Quaregna Cerreto: 2.000 euro
Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Cossato ODV: 1.000 euro