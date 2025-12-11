Pray, le parti non trovano l’accordo dopo un sinistro, arrivano i Carabinieri

Incidente stradale nella mattinata di ieri mercoledì 10 dicembre, intorno alle 10, in via Roma, proprio davanti all’ufficio postale. Una donna coinvolta nel sinistro ha contattato il 112 riferendo che, nonostante l’assenza di feriti, le parti non riuscivano a trovare un accordo per compilare il modulo di constatazione amichevole.
Sul posto è stata quindi inviata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Crevacuore per effettuare i rilievi e riportare la situazione alla normalità.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Opel Astra, condotta da un uomo residente in zona, e una Citroën Picasso guidata da una donna proveniente dal Cossatese.
I militari hanno assistito i conducenti nelle procedure di scambio dei dati.