SPB Monteleone Trasporti, prima squadra sconfitta dalla capolista San Paolo

Niente da fare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La Ilario Ormezzano Sai SPB affrontava la capolista del girone regionale di Serie C: sul campo del Volley San Paolo , il 3-0 finale sorride ai torinesi. Non basta un terzo set combattutissimo.

Il commento di coach Giovanni BONACCORSO: “Una sconfitta che fa male. Dovremo analizzarla, parlare e confrontarci con i ragazzi. Da rivedere è l’approccio, l’atteggiamento alla gara. Sarà fondamentale capire che, a livello tattico, le partite vanno affrontate con maggiore elasticità: se le soluzioni iniziali non producono, bisogna predisporsi a cercarne altre diverse. Dovremo dedicare maggiore attenzione in allenamento ai fondamentali di battuta e muro, ma la lettura della partita rimane una qualità strettamente collegata alla volontà caratteriale, e questa ancora ci manca. Siamo ad inizio campionato: c’è la possibilità di rimediare”.

TABELLINO

SERIE C – 4a giornata

Palestra “G. Padovani” di Torino

Volley San Paolo – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 3-0

(25-15/25-18/29-27)

SPB ILARIO ORMEZZANO SAI: Berteletti 2, Vicario, Agostini 10, Sensi 9, Stragiotti, Castrovilli, Maretti 1, Kuhla, Antonov 3, Graziano 2, Despaigne 11, Broglio, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.



