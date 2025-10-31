Prima trasferta per Biella Rugby, impegno a Piacenza

Sabato Biella Rugby affronterà la sua prima trasferta stagionale, nel quarto turno del Campionato Elite, chiudendo così il primo blocco di gare prima della pausa dedicata ai test match autunnali.

Sul campo dei Lyons Piacenza, i gialloverdi si troveranno di fronte una squadra esperta della categoria, abituata alla durezza e ai ritmi dell’élite, ma che al momento occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto, conquistato grazie ad un punto di bonus difensivo conquistato nella gara della seconda giornata contro le Fiamme Oro.

Per Biella sarà una prova di maturità, dopo la sconfitta con la capolista che ha lasciato più di un rimpianto. Per la prima volta, i ragazzi di Benettin si misureranno con il “fattore campo” a ruoli invertiti, lontani dal calore e dal sostegno di via Salvo D’Acquisto, dove il pubblico biellese ha rappresentato un vero e proprio valore aggiunto in questo inizio di stagione.

Coach Alberto Benettin non nasconde l’importanza della sfida: “Andiamo ad affrontare Piacenza, una squadra che come noi arriva da tre sconfitte e che, con tutta probabilità, sarà una delle nostre dirette avversarie nella corsa salvezza. Siamo consapevoli che quella di sabato potrebbe essere una delle partite più importanti della stagione: non sarà decisiva, siamo solo alla quarta giornata, ma i punti in palio pesano per entrambe le squadre. Mi aspetto una gara dura, tesa, dove tutti cercheranno di imporsi. Noi abbiamo fiducia nelle nostre capacità: se riusciremo a proporre il nostro gioco, potremo fare una grande partita. Fino ad oggi il nostro pubblico ci ha dato una spinta enorme; a Piacenza, sappiamo che l’ambiente sarà caldo, ma non cerchiamo alibi: abbiamo tanta voglia di giocare e faremo di tutto per portare a casa il risultato”.

Una sfida che vale più dei soli punti in classifica: una partita di carattere, di consapevolezza, di crescita. Biella andrà a Piacenza con l’obiettivo di ritrovare ritmo e concretezza, e di dimostrare che il cammino nell’élite è appena iniziato, ma la volontà di restarci è già fortissima. Kick-off sabato alle 14.30 al “Beltrametti” di Piacenza.