29 ottobre 2025

Virtus Biella, archiviato un fine settimana di impegni sui campi da gioco

La Virtus Biella archivia un fine settimana ricco di impegni, a cominciare dalla Prima Squadra, partecipante al Campionato regionale di Serie D e protagonista di una bella vittoria casalinga.

Al Palasarselli, le ragazze di coach Rudy Rastello hanno superato Arredofrigo Acqui Terme con il punteggio di 3-1 (25-23, 18-25, 25-15, 25-23), al termine di una gara combattuta e ben giocata, in cui la Virtus, dopo un secondo set difficile, ha saputo reagire tornando in campo con lucidità e determinazione fino alla conquista di tre punti importanti.

Nel fine settimana sono scese in campo anche le squadre giovanili e la Prima Divisione; nonostante alcuni passi falsi, è rilevabile il buon lavoro che viene svolto in palestra da tutte le atlete virtussine sotto la supervisione dei tecnici Ferruccio Gallana e Valentina D’Ettorre, nonché lo spirito di squadra che continua a crescere settimana dopo settimana, dentro e fuori dal campo.

Prima Divisione: Virtus Biella - Valsesia Volley 0-3 (15-25, 24-26, 20-25)

Under 18: Virtus Biella – ASD Occhieppese Pallavolo 3-0 (25-12, 28-26, 25-12).

Under 16 Eccellenza Territoriale: Virtus Biella - Alessandria Volley Eccellenza  3-0 (25-6, 25-7, 25-16).

 Under 13: Pallavolo Scurato – Virtus Biella 3-1 (24-26, 25-21, 25-15, 25-17)

c. s. Virtus Biella g. c.

