Pallavolo, weekend pieno di emozioni per il Gruppo Sportivo Tollegno

Un weekend pieno di emozioni per il Gruppo Sportivo Tollegno. Sabato 25 ottobre le ragazze della serie D hanno avuto la meglio contro il San Rocco Novara per 3-0. Dopo due set sotto controllo, il terzo vede il GST sotto per tutto il set fino ad impattare sul 23 pari prima di andare a vincere 25-23.
Domenica è la volta dell'Under 18. Alla seconda uscita stagionale, le giovani si impongono 3-0 contro le pari età del San Rocco. Grande soddisfazione da parte di tutte, caparbie e tenaci.
Lunedì, per chiudere il trittico di partite, è la volta della prima divisione. Trasferta proibitiva contro la forte compagine del TeamVolley. Nonostante la sconfitta per 3-0, sono sempre esperienze costruttive per le atlete che sapranno rifarsi nei prossimi impegni.