Pallavolo, Botalla TeamVolley conquista un altro derby in Prima Divisione FOTO

29 ottobre 2025

Pallavolo, Botalla TeamVolley conquista un altro derby in Prima Divisione

Seconda giornata e seconda vittoria nel derby per il Botalla TeamVolley, protagonista in Prima Divisione.
Un fine settimana intenso anche per le altre formazioni giovanili del club biellese: sconfitta di misura per il Generali TeamVolley nell’Under 18 Eccellenza, battuto al tie-break dopo un combattutissimo 19-17 a Borgomanero, debutto stagionale per il Conad TeamVolley in Under 14 e stop amaro per la De Mori TeamVolley nell’Under 16 Eccellenza.

Prima Divisione

Campionato TST Girone D – 2ª giornata
Palasport di Lessona (BI)
BOTALLA TEAMVOLLEY – GS Tollegno 3-0
(25-7 / 25-11 / 25-17)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola 2, Boggiani 2, Sola 15, Ferraris 1, Cena 7, Gariazzo, Masserano 10, Gasparini 10, Floris 4, Caffaro 6, Pivotto n.e., Barengo 3, Guzzo (L1), Rege (L2).
Allenatore: Ivan Turcich – Vice: Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich commenta:

«È stata una partita condotta con autorità dall’inizio alla fine. Abbiamo avuto modo di ruotare tutta la rosa, soprattutto nel terzo set, e di provare alcune soluzioni tattiche diverse, spingendo molto in battuta. L’unica nota negativa è l’infortunio al ginocchio del nostro libero, Margherita Rege: attendiamo gli esiti degli esami, ma le auguriamo un pronto rientro. Nel complesso, una gara positiva e ben gestita».

Under 18 Eccellenza

3ª giornata
Palestra comunale di Borgomanero (NO)
Sammaborgo – Generali TeamVolley 3-2
(25-23 / 22-25 / 14-25 / 25-18 / 19-17)

Coach Ivan Turcich:

«Una partita bellissima, combattuta punto a punto fino al 19-17 del tie-break. Le ragazze hanno messo in campo grande determinazione, anche se ci sono stati inevitabili alti e bassi, come spesso accade nelle giovanili. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere, ma non siamo riusciti a concretizzare. Resta comunque una prestazione di livello: giocare alla pari sul campo del Samma, una squadra da Serie D, è un segnale molto incoraggiante».

Under 16 Eccellenza

3ª giornata
Forum di Omegna (VB)
Reale Mutua Omegna – De Mori TeamVolley 3-0
(25-15 / 28-26 / 27-25)

Coach Marco Allorto analizza così la gara:

«È stata una sconfitta amara contro un avversario ben organizzato e con ampi margini di crescita. Dopo un primo set sottotono, abbiamo reagito nel secondo e nel terzo, giocando alla pari e cedendo solo ai vantaggi. Le ragazze hanno disputato una gara di grande intensità e qualità. Alcune decisioni arbitrali discutibili hanno pesato, ma fa parte del gioco: si può sbagliare da entrambe le parti. Sono orgoglioso della prestazione e del carattere mostrato. Ora testa agli allenamenti: le soddisfazioni arriveranno».

Under 14

Girone C – 1ª giornata
PalaAgil di Trecate (NO)
Igor Volley Fucsia – Conad TeamVolley 3-1
(22-25 / 25-21 / 28-26 / 25-22)

Coach Alessio Bellagotti:

«Per molte ragazze si trattava dell’esordio assoluto in campionato, e per tre di loro della prima partita ufficiale in carriera. Nonostante qualche comprensibile calo, la prestazione è stata positiva. Si è vista una buona base su cui lavorare, con ampi margini di miglioramento sia a livello individuale che collettivo. Il percorso è lungo, ma l’impegno e la voglia di crescere non mancano».

C.S. TeamVolley, G. Ch.

