Dorzano, incontro con i Carabinieri per prevenire truffe e reati contro il patrimonio

Giovedì 6 novembre, alle ore 16, presso il Salone Polivalente di Dorzano, si terrà un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Cavaglià.

L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui temi della prevenzione dei reati predatori, dei furti e delle truffe, con particolare attenzione alle strategie e alle precauzioni utili per tutelare il patrimonio personale e collettivo.

Il Sindaco Manuel Gusulfino invita tutti i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto e di educazione alla sicurezza, occasione per conoscere da vicino i comportamenti corretti da adottare per difendersi da raggiri e situazioni di rischio.