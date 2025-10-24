TeamVolley, weekend lungo ma positivo per Prima Divisione e U18

Weekend lungo per il settore giovanile del TeamVolley. Esordio per il Botalla in Prima Divisione, seconda giornata per le formazioni di Eccellenza nei campionati Under18 e Under16.

Prima Divisione TST Girone D - 1 a giornata Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Occhieppese Pallavolo 3-0 (25-17/25-12/25-8)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola 2, Boggiani 2, Sola 23, Lanari, Cena 14, Gariazzo, Masserano 6, Gasparini ne, Floris 4, Caffaro 5, Pivotto, Barengo 4, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich analizza così il match: “Prima uscita positiva e partita in totale controllo. Abbiamo avuto modo di provare varie situazioni e posizionamenti differenti delle schiacciatrici, anche fuori ruolo. La prestazione è stata valida. C’è da sistemare qualche errore in battuta, sebbene la nostra richiesta era proprio quella di forzare un pochino. Direi buona la prima”.

Under18 ECCELLENZA - 2 a giornata Palestra S.P. “Peretti” di Novara

Issa Novara Ec. - GENERALI TEAMVOLLEY 2-3 (27-25/25-17/15-25/17-25/12-15)

Coach Ivan Turcich commenta con queste parole la gara: “Una vittoria è sempre una vittoria, e bisogna prenderne i lati positivi. Non è mai semplice andare sotto 2-0 dopo 45 minuti in trasferta, ancora meno riuscire a rimontare e vincere 2-3. Sono vittorie che fanno bene al morale, così le ragazze capiscono che “se vogliono, possono”. Analizzo però anche quello che non ha funzionato, per cercare di migliorare. Non possiamo presentarci così sottotono mentalmente e a livello di attenzione nei primi set: ci hanno concesso di recuperare, ma magari in altre partite questo non succede e il rischio è di perdere 3-0 senza nemmeno averla giocata. Ritengo comunque positivo che ci sia stata una reazione e che siamo state in grado di ribaltarla. Da quando abbiamo iniziato a vincere, abbiamo implementato il nostro valore al servizio e il contrattacco con i centrali, toccando anche molto di più la palla a muro. Ci sono tante cose positive e stimoli su cui lavorare, ma dovremo trovare il bandolo della matassa”.

Under16 ECCELLENZA - 2 a giornata Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate 0-3 (20-25/20-25/8-25). Queste le dichiarazioni di coach Marco Allorto: “L’esordio tra le mura di casa è stato un po’ amaro. Dall’altra parte della rete abbiamo trovato una squadra ben messa in campo, con alcune individualità importanti. La richiesta era quella di mantenere alta la concentrazione, trasformare il lavoro fatto in settimana in occasioni-punto, aumentando l’intensità di gioco nei momenti salienti. Ne è uscita una partita divertente nei primi due set: ottime azioni e bei recuperi, tenendo a bada un avversario più forte di noi e cedendo qualcosa solo nelle fasi finali. L’ultimo parziale è invece frutto del calo motivazionale e mentale. Al netto del 3-0, ho visto una buona pallavolo: belle sensazioni per il prosieguo della stagione”.