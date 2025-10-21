Premiazioni, tornei e derby di campionato: settimana intensa per TT Biella

Settimana ricca di appuntamenti per il TT Biella, tra riconoscimenti, tornei nazionali, regionali e un atteso anticipo di campionato.

Cesare Erba premiato con “Una vita per lo Sport”

Il 14 ottobre, al Circolo Sociale di Biella, si è svolto il convivio mensile della sezione biellese del Panathlon Club, tradizionalmente ospitato il martedì.

Tema centrale della serata è stata la consegna del premio “Una vita per lo Sport”, riconoscimento biennale assegnato a un dirigente sportivo locale distintosi nella promozione dei valori etici e culturali dello sport.

Quest’anno il premio è stato conferito a Cesare Erba, presidente della ASD TT Biella.

Prima della cena, i giovani atleti Alessandro Rizzo e Giacomo Riva si sono esibiti davanti ai soci del club, seguiti dalla loro allenatrice Sonia Ivanova, su un tavolo da gioco appositamente predisposto all’interno del salone di rappresentanza.

Torneo Nazionale “Giornata Rosa”

A Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) si è svolta nel weekend la prima “Giornata Rosa”, manifestazione nazionale riservata esclusivamente al settore femminile.

In programma quattro competizioni singolari: Top 2 (prime 50 in classifica), Top 3 (dalla 51ª alla 200ª), Top 4 (201ª–400ª) e Top 5 (oltre la 400ª posizione).

Per il TT Biella erano in gara Federica Prola e Lodovica Motta, mentre la coach Sonia Ivanova ha partecipato con i colori del TT Norbello.

Entrambe le portacolori biellesi hanno superato i rispettivi gironi:

Prola (Top 4) è stata sconfitta dalla reggiana Severgnini (9/-8/-4/7/9), ma ha battuto Della Gloria (Poggiomarino) e Butti (Villa Guardia).

Motta (Top 3) ha superato Algeri (Roma) e Perin (Villa Guardia), cedendo solo a Bressan (Sassari).

Per entrambe l’avventura si è chiusa al primo turno del tabellone, battute rispettivamente da Pampallona e Perchinenna (-9/-8/10/9/8).

Ottima prova per Sonia Ivanova, che nel Top 2 si è classificata al terzo posto, fermata in semifinale dalla futura vincitrice Nikoleta Stefanova.

Torneo regionale a Torino

A Torino, in via Tempia, sabato 17 e domenica 18 ottobre si è disputato un torneo regionale di categoria.

Nella 6ª categoria, Maurizio Rondi ha superato il girone con successi su Tafaghodi e Conti, e vinto in quattro set su Toscani Lorenzo, per poi arrendersi a Atzeni in tre set equilibrati.

Nella 4ª categoria hanno partecipato Gilberto Rollino e Giacomo Cenedese.

Rollino è stato eliminato in un girone particolarmente competitivo, sconfitto da Mensa, Iovino e Boero.

Cenedese ha invece passato il turno da secondo, vincendo contro Passuello e perdendo con Mussa, prossimo avversario in campionato. Nel tabellone ha superato Spera (10,9,-8,9) prima di cedere al futuro vincitore Monte in tre set.

Anticipo di campionato: derby di D2

Grande attesa, venerdì 17 ottobre, al PalaSantoStefano, per l’anticipo della terza giornata del campionato di D2 – Girone C, che ha visto fronteggiarsi le due formazioni biellesi.

Il derby tra TT Biella – Unipol Renaldo e TT Biella – Barbera Auto si è concluso con un pareggio 3-3, risultato accolto con rammarico dai primi, finora a punteggio pieno, e con soddisfazione dai secondi, guidati dal capitano Federico Villa.

Protagonisti dell’incontro Hana Hamad e Roberto Fazzari, entrambi imbattuti.

Il punto del pareggio è arrivato grazie a Luca Rizzo, capace di rimontare due set e battere Traian Muscalu (-7/-9/8/7/10).

Gabriele Carisio ha ceduto a Fazzari e Andrea Manicotto, autore quest’ultimo di un match equilibrato contro Hamad, perso solo al quinto set (2/-11/-9/10/5).

Il campionato si preannuncia combattuto e ricco di soddisfazioni per entrambe le formazioni.

Classifica parziale:

TT Biella – Unipol Renaldo 5; Valledora Alpignano Lions 4; ASDTT Ivrea 4; TT Biella – Barbera Auto 3; Coumba Freide 2; Sisport A 0; TT Pontdonnas 0; Valledora Alpignano Next 0.