Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti, crescita in Serie D e vittoria Under17

Entra nel vivo la stagione della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. In Serie D , la giovane M-AppHotel SPB ha strappato un set contro Domodossola. Esordio molto positivo per la Enercom Under17 .

SERIE D

Serie D Girone A - 2a giornata

Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

M-APPHOTEL SPB – Pediacoop H24 2mila8 Volley Domodossola 1-3

(25-22/19-25/13-25/18-25)

M-APPHOTEL SPB: Caligaris, Benanchietti, Grosso 4, Castrovilli 1, Shapkin, Ressia 13, Petrache 2, Pietropoli, Ramella Pezza S., Ramella Pezza P. (L), Rolando 20, Bottigella, Colombara (L), Kuhla 6. Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Il discorso è sempre lo stesso. Il nostro percorso di crescita ci pone necessariamente di fronte ad avversari più forti, fisici e strutturati di noi. Un fatto troppo importante in questo avvio di stagione, ma alla fine sono tutte esperienze buone per imparare e crescere in palestra. Quale che sia il nome e la qualità dell’avversario, la nostra squadra rimane unita e lotta sempre fino all’ultimo scambio».

UNDER17

Under17 Girone B - 1a giornata

Palestra S.M. “Fornara” di Novara

Volley Novara 17 – ENERCOM SPB 0-3

(19-25/19-25/21-25)

Coach Simone MARANGIO: «Iniziamo la stagione con una bella vittoria. Novara vantava alcune individualità di grande valore, ma noi siamo riusciti ad esprimere un gioco di squadra più completo e preciso. Siamo soddisfatti di aver portato a casa un risultato che comunque non era niente affatto scontato».

