Alpini, la solidarietà è protagonista a Zimone con le Uova di AIL

Anche per l’edizione 2026 il gruppo Alpini di Zimone ha dato la disponibilità all' AIL Biella-Fondazione Clelio Angelino per la vendita delle Uova di AIL, evento che ha coinvolto tutta la penisola. La realtà alpina di Zimone ha devoluto all’onlus biellese la somma di 976 euro. Lo riporta il capogruppo delle penne nere Stefano Trinchero.
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