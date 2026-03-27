Rifiuta di pagare il biglietto, bus fermo per mezz’ora: nei guai un 28enne

Momenti di tensione nella mattinata di ieri, 26 marzo, a Cossato, dove un autobus di linea sarebbe rimasto fermo per circa 30 minuti a causa di un passeggero, un giovane di origine straniera, invitato dall’autista a regolarizzare la propria posizione o a scendere dal mezzo.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe acquistato un titolo di viaggio valido solo per due fermate ma, una volta giunto al termine del tratto coperto, avrebbe deciso di proseguire senza pagare il supplemento. Alla richiesta di acquistare un nuovo biglietto o lasciare il pullman, il passeggero si sarebbe opposto rimanendo a bordo e impedendo di fatto la ripartenza del bus.

La situazione ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per riportare la calma. Al loro arrivo, l’uomo è sceso dal bus, consentendo così la ripresa della corsa e, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito per interruzione di pubblico servizio.